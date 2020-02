Coup dur pour Fransat contraint de se séparer de nombreuses chaînes comme BeIN Sports et OCS

Suite à une panne d’un satellite, l’opérateur Fransat doit arrêter la diffusion de nombreuses chaînes et vient de cesser leur commercialisation.

Depuis le 6 février 2020, Fransat ne propose plus ses offres optionnelles beIN SPORTS, OCS, Meldoy et Jeunesse (qui comprend Canal J, Tiki, Boing, Boomerang ainsi que Toonami). Les abonnés pourront cependant toujours bénéficier de RMC Sport et Bis Télévisions. Suite à un souci technique sur un satellite ces chaînes arrêteront leur diffusion chez l’opérateur à partir du 31 mai 2020.

Dès le 1er juin de cette année, Fransat proposera donc uniquement des chaînes nationales gratuites de la TNT, des chaînes régionales de France 3 ainsi que d’autres services gratuits comme les chaînes thématiques, locales ainsi que les radios.

Les abonnés seront notifiés de l’arrêt de leur abonnement avant l’arrêt de diffusion des chaînes concernées. D’autres changements sont prévus pour Fransat, notamment le transfert de plusieurs chaînes TV et radios vers un autre satellite.

Source : Télésatellite