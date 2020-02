Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 116

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

La VOLTE est toujours attendue de pied ferme chez Free Mobile. Un abonné a tenté d’en savoir plus auprès de Xavier Niel. Toujours aussi accessible mais toujours aussi peu bavard en matière d’annonce !

Seulement un peu plus de 1000 enceintes connectées Djingo ont été écoulées par Orange depuis son lancement. Alors tout est bon pour promouvoir l’objet surtout lorsque l’on est conseiller commercial de l’opérateur !

La stratégie Bouygues Telecom fonctionne, son nouveau slogan “On est fait pour être ensemble” et sa nouvelle pub TV ne laisse pas indifférent, entre les émotifs et ceux qui ne perdent pas le Nord.

Mon meilleur Poto, le routeur M600 était heureux d’acceuillir le forfait bouygues “data weekend illimité”, cependant Bouygues ne permet pas cette fonctionnalité. Je tente donc de reconquérir mon ex forfait.

Bisous Grimm70 (@Grimm_70) January 27, 2020

Jviens de chialer sur une pub Bouygues Telecom rien ne va plus jam.jam (@hm_yummers) February 1, 2020

Message à caractère informatif…

L’utilisation d’un fil USB endommagé représente un risque d’incendie. Ne prenez pas de chance et remplacez-le ! De plus, il ne faut jamais recharger un appareil sur un lit, un divan ou un coussin. La mauvaise aération pourrait provoquer une surchauffe et causer un incendie. pic.twitter.com/j3pgwCw8bZ Service incendie de la Ville de Québec (@SPCIQ) February 5, 2020

Bonus : la nouvelle égérie de Canal+ ?