Free commercialise les nouveaux Samsung Galaxy S20 5G, mais sans le réseau qui va avec

Hier soir, Samsung a dévoilé ses nouveaux smartphones haut de gamme Galaxy S20. Ceux-ci apparaissent désormais dans la boutique de Free. La phase de précommande permet de les avoir le 10 mars, soit 3 jours avant la sortie officielle.

Succédant aux Galaxy S10e, S10 et S10+ de début 2019, les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra proposent pour rappel un chipset Exynos 990 (sur le marché français, d’autres auront le Snapdragon 865), un écran AMOLED avec une diagonale comprise entre 6,2 et 6,9 pouces dans une définition QHD+, trois ou quatre capteurs photo, une batterie à la capacité comprise entre 4 000 et 5 000 mAh, une charge filaire 25 ou 45 Watts (45 Watts pour le modèle Ultra) et une charge sans-fil. Certifiés IP68 pour l’étanchéité et livrés avec le système Android 10, ils existent en versions 4G et 5G. Sauf pour le Galaxy S20 Ultra, qui n’existe qu’en version 5G.

Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra viennent d’ailleurs de faire leur apparition sur la boutique en ligne de Free. La précommande permet de les avoir le 10 mars, soit 3 jours avant la sortie officielle. Toute précommande du S20+ 4G, S20+ 5G et S20 Ultra 5G entre les 11 février et 8 mars donne droit à des écouteurs sans-fil Galaxy Buds+ d’une valeur de 169 euros. L’opérateur propose les modèles 4G et les modèles 5G (aussi compatibles 4G), malgré un réseau pas encore ouvert, sachant qu’on attend les premières offres grand public en juillet comme chez les rivaux. Orange et SFR avaient fait de même, à savoir proposer des smartphones 5G sans le réseau qui va avec.

Les Galaxy S20 4G et Galaxy S20 5G s’affichent donc à 909 et 1 009 euros avec un stockage 128 Go.

De leur côté, les Galaxy S20+ 4G et Galaxy S20+ 5G coûtent 1 009 et 1 109 euros, là encore avec un stockage 128 Go.

Quant au Galaxy S20 Ultra 5G, il coûte 1 359 euros dans sa version 128 Go (le site de Samsung indique un modèle 512 Go).

Les différents smartphones peuvent être acquis en 4 fois sans frais. Notez également que les variantes 5G des Galaxy S20 5G et Galaxy S20+ 5G sont proposées à la location pendant 24 mois.z

Ci-dessous, le détail pour le paiement en 4x sans frais des différents modèles :

S20 4G (228 euros, puis 3 fois 227 euros)

S20 5G (253 euros, puis 3 fois 252 euros)

S20+ 4G (253 euros, puis 3 fois 252 euros)

S20+ 5G (278 euros, puis 3 fois 277 euros)

S20 Ultra 5G (342 euros, puis 3 fois 339 euros)

Puis le détail pour la location :

Galaxy S20 5G : 259 euros à la commande, puis 25 euros par mois pendant 24 mois

Galaxy S20+ 5G : 319 euros à la commande, puis 28 euros par mois pendant 24 mois