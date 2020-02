Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : du grand spectacle pour beaucoup d’abonnés Freebox, mise à jour du serveur de la Delta, chaînes gratuites etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free a déployé une nouvelle mise à jour du serveur de la Freebox Delta avec plusieurs nouveautés. Au rang des nouveautés, les développeurs ont ajouté un support de la prise commandée Philips Hue “Hue Smart Plug” (un bridge Philips Hue est nécessaire). A noter également, l’intégration de l’affichage du niveau de qualité du lien wifi de la caméra. Plus d’infos…

Comme chaque début de mois, Univers Freebox vous propose la liste des chaînes qui seront offertes sur Freebox TV. A noter que celles-ci avaient déjà commencé leur période de mise au clair en janvier comme les 8 chaînes payantes d’M6 ou encore Boomerang, Boing etc. Plus d’infos…

La nouvelle chaîne linéaire de spectable vivant Olympia TV est maintenant disponible sur les Freebox Delta et Révolution avec TV By Canal. Plus d’infos…

Free continue de déployer ses offres FTTH partout en France et notamment dans les RIP à faible part de marché. Depuis quelques jours, 4000 logements desservis par le réseau Emeraude THD dans l’Aude en Occitanie peuvent accéder à la fibre de l’opérateur. Et bien plus à l’avenir. Plus d’infos…

Après des ouvertures en zone AMII de SFR notamment en banlieue de Toulouse Nantes et Orléans, ou encore à la Rochelle et son agglomération, Free commence à lancer ses offres FTTH dans le département des Bouches-du-Rhône. Plus d’infos…