La liste des chaînes offertes en février chez Free

Comme chaque début de mois, Univers Freebox vous propose la liste des chaînes qui seront offertes.

Février débute demain, et voici les chaînes dont vous pourrez profiter gratuitement. A noter que celles-ci avaient déjà commencé leur période de mise au clair en janvier

Dès maintenant et jusqu’au 4 février

Histoire TV sur le canal 205 de Freebox TV

Ushuaïa TV sur le canal 204 de Freebox TV

Dès maintenant et jusqu’au au 10 février

Canal J sur le canal 149 de Freebox TV

Tiji sur le canal 142 de Freebox TV

MCM sur le canal 87 de Freebox TV

RFM TV sur le canal 261 de Freebox TV

MCM TOP sur le canal 271 de Freebox TV

Paris Première sur le canal 28 de Freebox TV

Téva sur le canal 53 de Freebox TV

M6 Music sur le canal 64 de Freebox TV

Dés maintenant et jusqu’au 16 février

Boomerang sur le canal 144 de Freebox TV

Boomerang+1 sur le canal 145 de Freebox TV

Boing sur le canal 153 de Freebox TV

Certaines de ces chaînes ne concernent que les abonnés Freebox Mini 4K, Freebox One et Freebox Crystal puisqu’elles sont déjà incluses dans les offres Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta.

Pour bénéficier de ces mises au clair, il suffira simplement de vous rendre sur les canaux idoines pendant la période indiquée, sans aucune manipulation à réaliser.