Chargeur universel : l’Europe évoque une “urgence” et veut des mesures “d’ici juillet”

Le dossier du chargeur universel traîne trop selon la Commission européenne. Elle parle d’une urgence et réclame des mesures dès cet été.

Lors d’une récente réunion au Parlement européen de Strasbourg, au cours de laquelle a été abordé le vieux dossier du chargeur universel, Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne, a concédé l’échec de la précédente approche consistant à laisser l’industrie trouver des solutions.

En effet, à l’heure actuelle, trois connectiques cohabitent : le vieux Micro-USB, le récent USB-C et le Lightning d’Apple (ayant remplacé l’ancien connecteur à 30 broches). Si on note un mieux, la situation reste un vrai casse-tête du côté des utilisateurs et un désastre sur le plan écologique avec les 51 000 tonnes de déchets électroniques par an liés au grand nombre de chargeurs. “Nous devons maintenant envisager une approche législative”, avait-il ainsi indiqué.

Apple n’a jamais caché sa volonté de conserver sa connectique Lightning, évoquant le risque d’étouffer l’innovation, la gêne du côté des utilisateurs et le grand nombre de déchets. Comme le rapporte l’AFP, le géant de Cupertino se serait même adonné à un intense lobbying. Pour autant, l’Union européenne n’a pas l’intention de fléchir.

Les eurodéputés ont ainsi affirmé leur position ce jeudi en adoptant une résolution non contraignante à la majorité (582 voix pour, 40 voix contre et 37 absentions). Selon eux, il devient “nécessaire d’adopter d’urgence une norme de chargeur universel”. Et d’ajouter attendre des mesures “d’ici juillet”. Selon l’AFP, une “étude pour évaluer la situation” sera publiée “dans les prochains jours” par la Commission européenne.

Source : AFP