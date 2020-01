Apple s’apprête à proposer sa nouvelle version de Plans en Europe

Apple propose une version améliorée de son service. Elle arrivera très prochainement en Europe.

Lors de l’annonce de son système d’exploitation iOS 13 à la WWDC 2019, Apple a dévoilé une nouvelle version de son application de navigation Plans.

Il s’agissait visiblement de rattraper le retard par rapport à Google, référence en la matière avec son service Maps. En plus de proposer des informations plus précises pour les automobilistes et les piétons, la version revue et corrigée de Plans apporte Look Around, un mode immersif équivalent du Street View de Google. Elle intègre aussi Collections qui permet aux utilisateurs de créer des listes de lieux préférés, comme les restaurants, et de les partager.

Cette nouvelle version de Plans ne concerne pour l’instant que les États-Unis, où le déploiement est terminé. Mais il y a une bonne nouvelle pour l’Europe. La firme à la pomme vient en effet d’annoncer sa disponibilité en Europe dans les prochains mois. Reste maintenant à voir si Apple parviendra à détourner les utilisateurs de Google Maps pour les ramener vers Plans.