Clin d’oeil : tout savoir sur votre Freebox Delta pour 8000 euros

Un rapport ultra-détaillé de la Freebox Delta a été dégoté sur la toile. Son prix : 7980 euros serveur et Player inclus mais ce n’est pas ce que vous croyez !

Basée à Nantes, System Plus Consulting est spécialisée dans la technologie et l’analyse des coûts des composants et systèmes électroniques. Sur son site internet, figure pléthore de rapports payants sur divers produits et même… sur la Freebox Delta !

Des internautes n’ont pas manqué de le relever, certains ont même cru que le serveur était à vendre. En y regardant de plus près, une analyse complète de la Freebox Delta est bien proposée. On retrouve un rapport très fourni sur le Player Free-Devialet avec une analyse complète du démontage, y compris les coupes transversales des cartes de circuits imprimés, les rayons X des antennes PCB et les photos principales des circuits intégrés. Le rapport fournit également une nomenclature détaillée (BOM), les coûts de fabrication, puis estime le prix final de fabrication.

Idem pour le serveur de la Freebox Delta, avec une analyse de démontage (marquage et identification des composants et une analyse de coût ( serveur, module optique et de sécurité).

Vous voulez connaitre tous les composants de la Freebox delta ?

Hélas, tout ceci a un coût, pour chacun des rapports, il faudra débourser la bagatelle de 3990 euros soit 8 fois plus que le prix du Player Free-Devialet. Ces analyses ne sont toutefois pas destinées au grand public. Celles-ci sont visent les “directions achats pour mesurer la structure de coûts de leurs fournisseurs, ou encore les R&D pour confirmer les choix technologiques en fonction de leur impact sur les coûts, et les directions Benchmarking / Marketing pour suivre les produits sur le marché”, informe System Plus Consulting.