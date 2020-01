Bouygues Telecom canarde un forfait B&You avec Internet illimité le week-end pour 2 euros de plus

Bouygues Télécom propose un forfait en série spéciale avec l’Internet illimité le week-end.

Bouygues Télécom vient de compléter ses forfaits mobiles actuellement en promotion. En plus d’un forfait B&You sans engagement incluant les appels/SMS/MMS illimités et 60 Go de data mobile à 11,99 euros par mois, l’opérateur propose un forfait B&You incluant les appels/SMS/MMS illimités et 60 Go de data mobile à 13,99 euros.

Valable jusqu’à 24 février, il permet, pour 2 euros de plus, d’avoir davantage de data mobile en usage depuis l’étranger. La proportion de l’enveloppe data disponible depuis l’Europe et les DOM passe en effet de 8 à 10 Go. Par ailleurs, l’utilisateur dispose d’un accès Internet illimité le week-end.