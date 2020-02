Rumeur : la Freebox V8 serait prête à être commercialisée en février

La nouvelle génération de Freebox se fait toujours attendre. Sa sortie semble se préciser.

A prendre avec des pincettes. Prévue initialement fin 2019, la commercialisation de la Freebox V8, serait “sur les rails pour une sortie ce mois-ci” selon les informations de l’hebdomadaire Télécable Sat (version papier). Sans plus de précisions. Si l’opérateur a pour habitude de faire monter le buzz avant le lancement d’une box, il n’en est rien pour le moment. La presse n’a aucun indice à se mettre sous la dent.

Quoi qu’il en soit, le mystère reste toujours entier sur son nom officiel, son design et ses caractéristiques techniques même si des rumeurs se confirment sur son player, notamment autour du processeur . Selon nos informations, Free a pour la première fois de son existence fait appel à un OEM (fabricant d’équipement d’origine) pour la fabrication de son boîtier TV, visiblement pour gagner du temps. L’opérateur de Xavier Niel aurait en revanche décidé du design. Cette nouvelle génération de Freebox sera “bon marché’” pour séduire le plus grand nombre et devrait tourner sous Android TV.