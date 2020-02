Le saviez-vous ? L’interface Freebox Delta permet d’avoir des raccourcis pour ses clés USB et disques durs externes

Vous ne le saviez peut-être pas, mais l’interface de la Freebox Delta permet d’avoir des raccourcis afin d’accéder plus simplement à ses clés USB et autres supports de stockage externe connectés en USB.

Si vous utilisez un disque dur USB ou une clé USB sur le player de votre Freebox Delta, voilà une astuce qui pourrait vous intéresser. Nous allons vous montrer comment placer des raccourcis sur l’interface TV, afin d’accéder plus rapidement à vos contenus.

Après avoir branché votre dispositif externe sur le port USB du player, faites défiler l’interface jusqu’à la section “Multimédia”, choisissez “Mes fichiers” et sélectionnez “Mes disques”.

Pour rajouter le raccourci vers votre disque dur externe USB ou clé USB, placez-vous sur l’icône de votre appareil. Accédez ensuite au menu contextuel en tapotant sur le bouton avec trois barres horizontales sur la télécommande du player, puis choisissez “Ajouter à l’accueil”. Le raccourci apparaît alors dans les favoris.

Vous pouvez le faire pour plusieurs unités de stockage externes. Dans notre cas, nous avons ajouté des raccourcis pour un SSD externe Crucial de 64 Go et une clé USB SanDisk de 128 Go.

Pour retirer l’icône, enfin, il suffit de se placer dessus, d’appuyer sur le bouton “I” de la télécommande et de choisir “Retirer des favoris”.