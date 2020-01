Freebox TV : BFM lance deux nouvelles chaînes d’info au fonctionnement inédit

Deux petites soeurs de BFM TV vont voir le jour le 3 février prochain sur la TNT locale mais aussi sur les box des opérateurs. Au plus proche de l’action avec une rédaction 100% smartphone…

Après la chaîne BFM Paris lancée en 2016,et BFM Lyon en août dernier, deux nouvelles antennes locales vont commencer leur diffusion dès lundi prochain à 19h. Baptisées BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, ces chaînes remplaceront “Grand Lille TV” , “Grand Littoral TV”. Toutes deux seront accessibles gratuitement sur les box des opérateurs et notamment sur les Freebox, respectivement sur le canal 900 et 926. Altice continue ainsi de mettre en place un véritable réseau de chaînes locales d’information, pour plus de réactivité. Le groupe de Patrick Drahi devrait d’ailleurs s’emparer de 50% de Vià, premier réseau de chaînes TV locales de France.

Bienvenue à BFM Grand Littoral 😉 Rendez-vous lundi à 19h pour le lancement en direct ! pic.twitter.com/JY5CtTnIvm BFM Grand Littoral (@BFMLittoral) January 30, 2020

Dans le détail, BFM Grand Lille proposera l’actualité de la métropole lilloise (info, trafic, météo) aux 3.3 millions d’habitants de l’agglomération et des communes environnantes. BFM Grand Littoral quant à elle visera les habitants de la côte d’Opale et de l’intérieur des terres (Flandres, Audomarois). Les deux chaînes miseront sur des moyens techniques “innovants” selon BFM, avec une rédaction 100% MOJO (mobil journalism), le smartphone étant utilisé comme principal outil de tournage, les présentateurs seront autonomes en studio, la régie technique est enfin mutualisée à Paris..