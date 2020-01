Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : du positif pour les abonnés à la mémoire courte, la mini 4K s’améliore, promos Canal+ spéciales Freebox etc…

Canal+ envoie actuellement un courrier à certains abonnés Freebox et leur propose trois offres spéciales disponibles jusqu’au 29 février prochain via un code promo. Soit un abonnement de base à Canal+ incluant avec Canal+ Décalé et notamment myCanal à14,90€/mois pendant deux ans. Ou encore Canal+ et le pack Canal+ à (Canal+ Sport, Cinéma, Family et Séries) MyCanal, Cafeyn et Lizzie sont inclus à19,90€/mois pendant 2 ans au lieu. Mais aussi Canal+ et le nouveau pack Ciné-Séries (Netflix, OCS, Disney Cinéma, Canal+ Séries, Ciné +, Fox Play, Polar+, WB TV ou encore Série Club) à 29,90€/mois pendant 2 ans. Plus d’infos…