Découvrez la ville dans laquelle Free va ouvrir “bientôt” un nouveau Free Center

Free devrait sans doute inaugurer une nouvelle boutique prochainement à Niort.

Il suffisait de replacer dans l’ordre les lettres “I,N,T,R et O”. Comme à l’accoutumée, Free s’est fendu hier d’une nouvelle énigme sur Twitter pour faire deviner la ville sur laquelle il a jeté son dévolu en vue de l’ouverture “binetôt” d’un nouveau Free Center. Aussitôt postée, aussitôt trouvée. Les internautes sont unanimes, une nouvelle boutique prendra place dans la ville de Niort, chef-lieu du département des Deux-Sèvres en Poitou-Charentes. Reste à attendre l’officialisation de l’opérateur.

Dernièrement, Free a ouvert ses 79e, 80e, 81e et 82e Free Center à Englos, Antibes, Boulogne-Billancourt et Louvroil. Des ouvertures sont attendues, à Nice, Ajaccio, ou encore à Plaisir et Montesson dans les Yvelines, mais aussi à Evry dans le département de l’Essonne. L’opération quadrillage du territoire pour être au plus proche des Freenautes, continue.