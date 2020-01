Droits sportifs : Canal+ continue de placer ses pions

Renforcé au maximum sur le foot, Canal+ rempile avec la Formule 1.

Depuis quelques mois, Canal + multiplie les gros coups et sort le portefeuille. La filiale de Vivendi redevient incontournable sur le sport mais aussi sur le cinéma et les séries. Après l’obtention récente des matchs de la Ligue 1 de BeIN Sports dès la rentrée prochaine, des deux meilleures affiches de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa sur la période 2021-2024, Canal + annonce une autre bonne nouvelle à ses abonnés : le renouvellement des droits de la Formule 1. Le groupe a ainsi prolongé son accord avec Formula One Management pour la diffusion en exclusivité de l’intégralité des saisons 2021 et 2022

“Les abonnés profiteront pleinement d’une diffusion en intégralité de toutes les catégories : Formule 1, Formule 2, Formule 3 sur CANAL+, CANAL+SPORT et CANAL+SPORT WEEK-END, ainsi que du mode expert sur myCANAL pour une expérience enrichie (caméras embarquées, note du Grand Prix, meilleurs moments de la course, chronométrage en direct)”, indique un communiqué. Canal+ plancherait d’ailleurs actuellement sur le le lancement d’une nouvelle chaîne sur sa plateforme, totalement dédiée à la Formule 1. Celle-ci ne sera pas commercialisée à la carte mais réservée à certains abonnés (chaîne Canal+ Sport).

Pour rappel, Canal+ devrait devenir à partir du 1er juin 2020 le distributeur exclusif de beIN Sports sur toutes les plateformes et auprès de l’ensemble des opérateurs en France“. La filiale de Vivendi pourrait ainsi proposer dans ses offres l’ensemble des chaînes de sport premium de beIN Sports et leurs contenus.