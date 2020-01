Free Mobile baisse le prix de deux smartphones dans sa boutique en ligne

Le Sony Xperia 10 et l’iPhone XR 64Go voit son prix baisser sur la boutique en ligne. Il s’agit ici d’une baisse définitive, et non d’une réduction comme celles présentes assez régulièrement dans sa boutique.

Le modèle de Sony avait déjà vu son tarif revu à la baisse en octobre dernier, en même temps que son grand frère. Initialement proposé à 299€, le smartphone est maintenant vendu pour 279€, soit une réduction de 20€. La réduction s’applique bien sûr pour le paiement en 4 fois sans frais, avec un premier versement de 72€ puis trois fois 69€ sans frais. Si vous désirez payer en 24 fois sans frais, il faudra s’acquitter d’un premier paiement de 87€, puis 24 fois 8€ sans frais.

Le point qui fait la différence pour ce smartphone est le format de son écran, en 21/9 pour un format assez compact. Si vous souhaitez en découvrir plus sur ce smartphone, Univers Freebox a réalisé un test complet du Sony Xperia 10.

L’iPhone XR, dans sa version 64Go voit également son prix modifié. Il est désormais proposé à 709€ au comptant. Pour un achat en 4 fois sans frais, il faudra débourser 178€ à la première commande puis trois fois 177€.