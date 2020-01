Canal+ lance des offres spéciales réservées aux abonnés Freebox

Canal+ envoie actuellement un courrier à certains abonnés Freebox et leur propose trois offres spéciales disponibles jusqu’au 29 février prochain via un code promo.

“Choisissez l’offre qui vous ressemble”, de nombreux abonnés Freebox reçoivent actuellement un flyer promotionnel émanant de Canal+. Trois nouvelles offres non cumulables leur sont ainsi proposées à condition de disposer d’un abonnement Free avec TV et ne pas avoir souscrit une offre Canal au cours des 6 derniers mois.

La première est un abonnement de base à Canal+ incluant également la chaîne Canal+ Décalé et notamment myCanal. L’offre est affichée à 14,90€/mois pendant deux ans au lieu de 19,90€/mois.

La seconde offre comprend l’abonnement à Canal+ et le pack Canal+ à savoir les chaîne Canal+ Sport, Cinéma, Family et Séries. MyCanal, Cafeyn et Lizzie sont inclus. Le prix : 19,90€/mois pendant deux ans au lieu de 34,90€/mois.

Enfin, les abonnés Free concernés peuvent également jeter leur dévolu sur l’abonnement Canal+ et le nouveau pack Ciné-Séries. Ce dernier intègre Netflix, OCS, Disney Cinéma, Canal+ Séries, Ciné +, Fox Play, Polar+, WB TV ou encore Série Club. L’offre est proposée à 29,90€/mois pendant 2 ans au lieu de 36,90€ et non pas 49,90€ comme indiqué.

Pour souscrire à l’une de ces offres promotionnelles, il suffit de se munir du code promo indiqué et de le saisir dans la rubrique « j’ai un code » sur la Freebox dans l’espace Canal ou sur internet dans la boutique Canal Plus. A noter que les frais d’accès de 50€ sont offerts.