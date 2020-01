Freeteuse : l’application de télécommande Freebox améliore son fonctionnement

Freeteuse, l’application de télécommande virtuelle destinée aux abonnés Freebox profite d’une mise à jour.

Pour rappel, Freeteuse est une application permettant d’utiliser le smartphone comme télécommande virtuelle d’appoint ou de dépannage pour la Freebox. Elle fait d’ailleurs partie de celles compatibles avec la Freebox Delta. Disponible gratuitement sur le Play Store et sans publicité, l’application Freeteuse a pour avantage de ne pas nécessiter de code de télécommande, ce qui facilite grandement son utilisation.

Freeteuse a été mise à jour. Contacté par Univers Freebox, le développeur de l’application a indiqué la correction d’un “problème de détection de la Freebox qui touchait une minorité d’utilisateurs depuis quelque temps”. Et d’ajouter que “le module DNS-SD utilisé jusque-là présentait apparemment quelques faiblesses et à été remplacé par un plus fiable”.

Notez enfin que le déploiement de la mise à jour est progressif. Le développeur nous a d’ailleurs indiqué avoir placé le curseur à 5 % pour l’instant, le temps de s’assurer que tout fonctionne bien. Il est donc probable que vous ayez à attendre un peu avant que la mise à jour ne vous soit proposée.