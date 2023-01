Sentiment de rejet par France Télévisions pour Catherine Matausch après l’arrêt de son journal

Catherine Matausch, présentatrice du journal de France 3, se confie sur son sentiment de mise à l’écart par France Télévision suite à l’arrêt de son journal.

La présentatrice du journal de France 3, Catherine Matausch, s’est confiée, lors d’une interview accordée à “Télé Star“, sur le projet “Tempo” de France Télévisions. Le projet nécessite l’arrêt des journal du “12/13” et “19/20“, dont elle est la présentatrice. À la place, “Ici midi” et “Ici soir” prendront place et présenteront des sujets sur l’actualité nationale et internationale. “Ces journaux, c’est toute ma vie professionnelle. J’ai fait mon métier avec simplicité, passion, rigueur et un profond respect des téléspectateurs. J’ai forcément ressenti une grande tristesse et une incompréhension. Ces journaux, c’est une institution“, déclare la journaliste avant d’ajouter être “sidérée” du choix de France Télévisions.

“J’ai construit un respect et une confiance avec le public. C’est une énorme récompense qu’on ne m’enlèvera jamais“, ajoute Catherine Matausch. Maintenant, la journaliste se pose des questions sur son avenir au sein du groupe de Delphine Ernotte. “Je réfléchis à ma place au sein de France Télévisions, mais je ne peux pas m’empêcher de me sentir mise à l’écart. Je reste néanmoins apaisée. Avancer ne me fait pas peur, tant qu’il existe un chemin“, conclue la journaliste.

Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox