Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : arrivée de chaînes gratuites, les abonnés Freebox Révolution sont gâtés, le player Pop évolue

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free lance une grosse mise à jour de la Freebox Révolution avec de nombreuses évolutions (1.3.29). Comme un démarrage plus rapide après une extinction du Freebox Player (5 à 10 secondes en moins pour arriver sur l’écran d’accueil) ou l’ajout de de raccourcis sur la page d’accueil dans la catégorie « Musique » pour les services Playzer et Vialma. et l’ajout d’un écran de veille, pour l’instant désactivé par défaut et activable dans les réglages d’affichage. Plus d’infos…

Freebox Révolution : découvrez le nouveau menu “économie d’énergie” disponible sur le player. Plus d’infos…

Une nouvelle mise à jour système de la Freebox Pop est actuellement déployée. Au programme, le lancement d’une toute nouvelle interface dans l’univers Android. Découvrez-la.

Freebox Pop : l’Aktu Free débarque enfin, les abonnés peuvent désormais bénéficier de bons plans et astuces. Plus d’infos…

Freebox TV : deux nouvelles chaînes débarquent gratuitement. La première est scientifique, “L’Esprit Sorcier TV” sur le canal 220 et la seconde sportive “Journal du Golf” (canal 187).

Freebox – Espace Abonné : de nouvelles améliorations sur iOS mais aussi sur Android pour l’application officielle de Free

Freebox Pop et mini 4K : une nouvelle chaîne gratuite est disponible sur Pluto TV avec des programmes “100% made in France”. Plus d’infos…

Free a lancé une mise à jour corrective d’Oqee sur le Player Pop et Android TV (1.8). Plus d’infos…

Après le RIP d’Eure-et-Loir Très Haut Débit la semaine dernière, c’est au tour du réseau Isère THD opéré par SFR d’accueillir les offres fibre de Free. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free se félicite de l’amélioration de son réseau mobile, et s’annonce comme “1er opérateur alternatif” sur la qualité de l’internet mobile. Plus d’infos…

Free Mobile : la VoLTE et la VoWiFi sur ses forfaits Série Free et Veepee, “ça arrive”. L’eSIM pour mes abonnés existants aussi.

Annonces de la semaine

Abonnés Freebox : Amazon ne fera pas payer ses abonnés au Pass Ligue 1 pendant la coupe du monde de football. Plus d’infos…

Prime Video booste son catalogue de films et séries premium en France grâce à deux accords avec Warner Bros. Discovery et Sony Pictures. Plus d’infos…

Seulement quelques jours après avoir ouvert la migration pour les abonnés Freebox Révolution et mini 4K désireux de basculer avec une offre Delta avec Player Devialet, Free informe aujourd’hui que le stock de sa box haut de gamme est “épuisé ce mois-ci”. Pas de panique, il sera possible d’effectuer une migration dès le mois prochain. Plus d’infos…

Vous disposez d’une box WiFi 6E ou WiFi 6 ? Free Mobile vous permet à présent d’accéder à la liste des smartphones compatibles avec ces technologies. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox