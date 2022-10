Free se félicite de l’amélioration de son réseau mobile, et s’annonce comme “1er opérateur alternatif” sur la qualité de l’internet mobile

Free bombe le torse et voit dans les résultats de l’étude que vient de publier l’ARCEP de bons chiffre concernant l’Internet mobile.

Alors que l’ARCEP vient de publier son enquête sur la qualité de service mobile en 2022, dont cous rapportons un résumé des résultats globaux, Free vient de diffuser un communiqué de presse dans lequel il annonce être “le 1er opérateur alternatif sur la qualité des services de l’internet mobile en France métropolitaine. La qualité de service du réseau mobile de Free en France métropolitaine ne cesse de s’améliorer et Free arrive désormais en tête des opérateurs alternatifs sur les usages mobiles”

En allant regarder dans le détail de cette étude, Free indique que “toutes zones d’habitation confondues, il est, parmi les opérateurs alternatifs, celui qui obtient les meilleurs indicateurs sur la majorité des usages mobiles mesurés par l’Arcep : rapidité d’accès aux sites internet, qualité du streaming vidéo et téléchargement de fichiers. Free est particulièrement performant dans les zones intermédiaires et les zones rurales.”

Qualité de services des opérateurs, toutes zones confondues selon le protocole de l’ARCEP, disponible sur “mon réseau mobile”

Free va plus loin dans son communiqué et précise que “l’enquête de l’Arcep publiée aujourd’hui vient corroborer aussi bien les études nPerf et le baromètre de satisfaction IFOP pour Free que les résultats commerciaux de Free sur le Mobile en France :

Free est 1er opérateur alternatif Mobile sur les débits descendants (toutes technologies confondues : 2G>5G) au 1er semestre 2022 selon le baromètre nPerf 20221,

Free est l’opérateur qui enregistre le meilleur NPS2 parmi les 4 marques nationales des opérateurs de réseau du secteur, avec 93% d’abonnés mobiles Free satisfaits et 94% des abonnés mobiles Free qui recommandent Free d’après le baromètre de satisfaction IFOP3 réalisé en juin,

Free est le 1er opérateur en termes de recrutements sur le Mobile au 1er semestre 2022, avec 247 000 nouveaux abonnés nets sur la période

Free rappelle les efforts réalisés pour améliorer son réseau

Free tient à rappeler qu’il met ” en service d’environ 2000 nouveaux sites mobiles par an sur les dix dernières années, le réseau Free Mobile comptabilise désormais près de 23 000 points hauts en France apportant une couverture 4G à 99,7% de la population française. Free Mobile propose par ailleurs le meilleur taux de couverture 5G du pays, avec plus de 84% de la population couverte.”

Concernant la 5G, l’opérateur de Xavier Niel indique que le “taux d’accroche de la 5G – nouvel indicateur introduit par l’Arcep dans son enquête en 2021, qui représente la part de tests de débits réalisés qui ont effectivement utilisé la 5G pour télécharger des fichiers – est lui aussi en forte hausse cette année.”

Pour Free, “ces performances s’expliquent également par les efforts importants consacrés par le Groupe pour optimiser son réseau. Depuis un an, nos équipes ont, notamment, augmenté massivement la capacité radio et la capacité de transmission.” Et d’ajouter que “4 500 personnes, se consacre au déploiement, à la maintenance et à l’exploitation de nos réseaux Fixe et Mobile sur l’ensemble du territoire”

