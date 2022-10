Encore une nouvelle chaîne française rejoint Freebox TV, et c’est la seule gratuite sur sa thématique

Après la science c’est au tour d’une chaîne consacrée au Golf de rejoindre Freebox TV.

Nous vous annoncions ce matin l’arrivée de “L’Esprit Sorcier TV” sur la Freebox. Mais ce n’est pas la seule chaîne à rejoindre le bouquet TV de Free ce jour puisque ce dernier vient de voir l’arrivée de “Journal du Golf” sur le canal 187. Si d’autres chaînes françaises et internationales sur cette thématique son déjà présentes sur la Freebox, il s’agit là de ” la première chaine de golf gratuite en France” ainsi que l’indique “Journal du Golf”

Au programme, passion, débat, technique, “Journal du Golf” propose au pratiquant des sujets matériel, tourisme, des insides sur les circuits professionnels et des tournois en direct et en différé ! Chaque semaine retrouvez des sujets sur les plus beaux golfs du monde ou avec les meilleurs joueurs et tout le matériel de golf testé pour vous. La rédaction de Journal du Golf vous offre également son célèbre podcast désormais filmé. Et quinze ans d’archives avec ses meilleures vidéos.

Pour disposer de cette nouvelle chaîne, il peut être nécessaire de redémarrer le Player de votre Freebox.

