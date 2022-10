Qui de Orange, Free, SFR ou Bouygues propose le meilleur réseau en 2002 ? La réponse de l’ARCEP

Quel opérateur propose le meilleur réseau mobile dans les différentes zones du territoire ? Pour y répondre, l’Arcep lève le vole sur la 23e édition de son enquête annuelle d’évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains. Orange en sort une nouvelle fois grand gagnant, Free Mobile s’améliore et performe en zones rurales.

Concernant la navigation web en 2G/3G/4G, en zone dense, les quatre opérateurs présentent des résultats très élevés au test d’affichage de pages web : elles sont affichées en moins de 10 secondes dans 98% des tentatives pour Orange, 97% pour Bouygues Telecom, 95% pour Free Mobile et 94% pour SFR ; en zone rurale, Orange (90%) est suivi de Free Mobile (86%) puis Bouygues Telecom et SFR (81%).

Quant au visionnage de vidéo (streaming), en zones denses Orange (avec 98% des vidéos visionnées en qualité parfaite), et Bouygues Telecom (97%) sont suivis de Free Mobile (94%) et SFR (93%). En zones intermédiaires, Orange est en tête (96%), avec une avance de plus de 5 points sur Free Mobile (91%), Bouygues Telecom (90%) et SFR (88%). En zone rurale, Orange est également premier (89%) ; Free Mobile se place second (85%), devant Bouygues Telecom et SFR (78%).

En 2G/3G/4G/5G, pour ces mêmes usages, l’expérience utilisateur apparaît similaire à celle obtenue en 2G/3G/4G. La 5G est en effet toujours en cours de déploiement par les opérateurs et son bénéfice immédiat réside surtout dans la capacité supplémentaire qu’elle apporte là où les réseaux mobiles sont fortement sollicités voire saturés. Par ailleurs, en l’état actuel de la 5G dite « non stand-alone », ou « NSA », la 5G dépend encore fortement de la 4G. Dans les années à venir, la 5G a vocation à être déployée en mode « stand-alone », ou « SA », et devenir indépendante du réseau 4G. Enfin, le déploiement 5G continuera d’être optimisé par les opérateurs, à l’instar du réseau 4G qui fait l’objet d’améliorations et de réglages permanents depuis bientôt 10 ans. Cela permettra d’améliorer le confort pour les nouveaux usages du grand public.

Les débits descendants 3G/4G/5G atteignent en moyenne 94 Mbits/s pour l’ensemble des opérateurs et sont nettement supérieurs aux débits 3G/4G (63 Mbits/s).

Les débits descendants moyens 3G/4G/5G sont significativement plus élevés que ces obtenus en 3G/4G ; cette amélioration est plus marquée qu’en 2021 :

Pour les utilisateurs 2G/3G/4G/5G, Orange propose les meilleurs débits descendants, avec une moyenne de 143 Mbit/s sur l’ensemble de la métropole et de 217 Mbit/s en zone dense. Il est suivi de SFR, avec 84 Mbit/s en moyenne sur toute la métropole et 163 Mbit/s sur les seules zones denses, au même niveau que Bouygues Telecom (84 Mbit/s en métropole, 167 Mbit/s en zone dense). Free ferme la marche sur l’ensemble de la métropole avec 64 Mbit/s en moyenne, avec peu de différences entre les zones denses et les zones intermédiaires ; mais se place second en zones rurales.

Ce classement est similaire pour les utilisateurs 2G/3G/4G, pour lesquels Orange propose les meilleurs débits moyens (89 Mbit/s), suivi de SFR (57 Mbit/s), Bouygues Telecom (55 Mbit/s) et Free Mobile (49 Mbit/s).

Il existe des différences significatives de qualité selon les lieux et les opérateurs : l’Arcep invite ainsi chacun à les comparer, sur l’outil « Mon réseau mobile », selon la zone (dense, intermédiaire ou rurale) où il vit, et en fonction des axes de transport qu’il emprunte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox