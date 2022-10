Prime Video booste son catalogue de films et séries premium en France grâce à deux accords avec Warner Bros. Discovery et Sony Pictures

De nouveaux films et séries premium vont débarquer dans les prochains moins sur Prime Video pour les abonnés français. Amazon Prime France obtient les droits de première fenêtre sur les séries télévisées exclusives de Warner Bros. Discovery. Un second accord avec Sony Pictures lui ouvre l’accès aux meilleurs titres du studio 17 mois après leur sortie.

Face à la concurrence de Netflix et Disney+ ou encore de Canal+ Séries, Prime Video souhaite se démarquer en France. Selon les informations de Variety, Amazon France a conclu récemment des accords avec Warner Bros. Discovery et Sony pour renforcer sa programmation dans l’Hexagone avec des titres premium.

Le deal avec Warner Bros. Discovery donnera à Prime Video “les droits de première fenêtre sur les séries télévisées exclusives de Warner Bros. Discovery en France, y compris “Pretty Little Liars : Original Sin”, les deux premières saisons de “The Sex Lives of College Girls, ” Les mini-séries d’Ava DuVernay “DMZ” et “Peacemaker” Saison 1″. Font également partie de l’accord, les titres, sur une base non exclusive, “Legacies” (saisons 1 à 3), “Fringe”, “One Tree Hill”, “The Originals” et “Shameless”.

Amazon Prime Video a également signé un accord avec Sony Pictures en France lui permettant un accès aux meilleurs titres du studio hollywoodien 17 mois après leurs sorties en salles, et ce après la première fenêtre d’abonnement conformément à la chronologie des médias. Dans le pack, figurent des films de franchise phares, tels que “Spider-Man: No Way Home”, “Venom: Let There Be Carnage” et “Morbius”. On retrouve également”Uncharted” et “Ghostbusters: Afterlife” ou encore les productions familiales de Sony Pictures, comme “Peter Rabbit 2: The Runaway”, et des films français tels que “Operation Portugal” et “Une Sirène à Paris”. Le premier arrivage de titres est attendu dès la fin de l’année.

En mars dernier, Amazon a racheté MGM pour 8,5 milliards de dollars. Les 4 000 films, et 17 000 épisodes de séries du mythique studio hollywoodien doivent rejoindre le catalogue de Prime Video.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox