Amazon ne fera pas payer ses abonnés au Pass Ligue 1 pendant la coupe du monde de football

En l’absence de rencontres sur son service, les abonnés n’auront pas à payer leur abonnement au bouquet d’Amazon Prime Video.

Fair play. Le géant du e-commerce prévient ses abonnés mensuels au pass Ligue 1 permettant d’accéder à 80% des matchs de chaque journée du championnat que le prélèvement de leur compte bancaire sera suspendu pendant la Coupe du monde de football.

En effet, durant cette période, la Ligue 1 et la Ligue 2 font une pause et aucune rencontre ne sera alors diffusée sur la plateforme de SVOD. Dans son mail, Amazon explique “qu’en tant qu’abonné mensuel au Pass Ligue 1, le prix de votre abonnement passera automatiquement de 12,99 euros/mois à 0 euro/mois pour votre échéance de paiement entre le 23 novembre 2022 (inclus) et le 22 décembre 2022 (inclus). Vous ne serez donc pas prélevé pendant cette période et le paiement mensuel sera automatiquement réactivé à compter du 23 décembre 2022 inclus“.

Aucun arrangement équivalent n’est proposé pour les détenteurs du Pass annuel lancé cet été et actuellement proposé à 69.99€. Pour rappel, il est nécessaire d’être abonné Amazon Prime pour bénéficier de ce bouquet dédié aux rencontres de la Ligue 1 et au multiplex Ligue 2 du samedi. La formule incluant à la fois la plateforme de SVOD, Amazon Music mais aussi d’autres avantages comme la livraison rapide sur la plateforme de e-commerce est incluse dans l’offre Freebox Delta et offerte pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop.Le Pass Ligue 1 mensuel est facturé 12.99€/mois.

