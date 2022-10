Freebox Pop : l’Aktu Free débarque enfin, les abonnés peuvent désormais bénéficier de bons plans et astuces

Les abonnés Freebox POP bénéficient désormais de toute l’actualité de Free, de Freebox TV, des principaux services de SVoD et de bons plans directement dans une application dédiée sur leur player.

Disponible depuis 2018 sur les Freebox, l’Aktu Free manquait toutefois à l’appel sur la Freebox Pop. Ce n’est désormais plus le cas puisque le service est à présent accessible dans l’interface Android de la box de Free.

Pour les abonnés ayant effectué la nouvelle mise à jour système 9.6.41, ce dernier est accessible dans la rubrique “applications Free”, directement sur la page d’accueil du nouveau launcher développé par l’opérateur. Pour les autres, il faudra effectuer une recherche dans la liste des applications. Le déploiement est progressif.

Comme son nom l’indique l’Aktu Free propose les bons plans, promos et dernières informations sur l’actualité de l’opérateur et de Freebox TV tout en donnant accès à des tutoriels. Plusieurs rubriques sont affichées comme « Free infos », « AKTU Canal+ », « Cinéma », « Télevision », « VOD à la carte », « VOD par abonnement», et « Adulte ». Les abonnés Freebox peuvent dorénavant bénéficier chaque semaine des contenus offerts temporairement, à savoir des épisodes de séries ou des documentaires.

