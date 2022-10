Free lance une nouvelle interface sur la Freebox Pop

Une nouvelle mise à jour système de la Freebox Pop est actuellement déployée. Au programme, le lancement d’une toute nouvelle interface dans l’univers Android. Découvrez-la.

Lancée durant l’été 2020 sous Android 9, la Freebox Pop doit migrer prochainement vers Android 10. Testée actuellement par certains abonnés inscrits à un programme dédié, cette version tarde a être déployée. En attendant, Free a décidé de mettre à jour le système de sa box, afin d’implémenter un tout nouveau launcher maison.

Au premier regard, cette nouvelle interface se concentre sur l’affichage des applications. On note l’intégration d’un bandeau présentant myCanal, Oqee et Netflix. Les applications Free comme Oqee, Free Ligue 1 et Diagnostics sont mises en évidence, ainsi que les apps partenaires comme Netflix, Prime Video, myCanal, Disney+ et Apple TV+ dont les trois premiers mois sont actuellement offerts. Autre nouveauté, la possibilité de changer de profil d’Oqee directement via le launcher. Dans le même temps, la barre latérale à gauche présentant les différentes application disparaît.

La nouvelle interface Android de la Freebox Pop

Pour profiter de cette évolution, il suffit de se rendre dans les paramètres de l’interface Android du Player Pop puis de cliquer sur “préférences relatives de l’appareil” et “à propos”. Restera alors à sélectionner “mise à jour système”, cette dernière (9.6.41) pèse 225 Mo. Un redémarrage du Player sera nécessaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox