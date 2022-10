On a testé la nouvelle interface du player Pop, trop simple et c’est dommage

La dernière mise à jour du player Pop a apporté une refonte de l’interface AndroidTV. Les abonnés y ont-ils gagné au change ? Univers Freebox l’a essayée pour vous.

Certains y verront une utilisation plus rapide, d’autres une régression. Avec la mise à jour récente du player Pop, Free a déployé un nouveau launcher sur AndroidTV et installé par ailleurs une nouvelle application pour l’Aktu Free. Univers Freebox s’est penché sur les changements apportés par cette interface et le bilan est assez mitigé.

Free a semble-t-il fait le choix de la simplicité pour cette interface qui est résolument tournée vers les applications, en opposition à l’ancienne version qui proposait un accès simplifié aux contenus proposés par les diverses plateformes disponibles.

Ici, cinq sections sont proposées. La première est un bandeau regroupant des présentations d’Oqee, myCanal et Oqee. Viennent ensuite les lignes un peu plus concrètes en terme d’usage. La première ligne présente les applications développée par Free soit Oqee, Free Ligue 1, le diagnostic et la toute récemment arrivée Aktu Free.

Une seconde ligne vous proposera les applications partenaires de l’opérateur soit les plateformes vidéos majeures ainsi que le lecteur de contenus multimédias VLC. Une nouveauté a fait son apparition avec la possibilité de reprendre le contenu sur Oqee avec un profil en particulier, cependant on peut questionner l’utilité de cette dernière lorsque l’on a un accès à Oqee sur le même écran. Et enfin, une dernière catégorie regroupe l’ensemble des autres applications que vous avez téléchargé

Quant à l’accès aux réglages ou au micro et au clavier, l’emplacement n’a pas bougé et nous n’avons pas noté de nouvelles possibilités sur ce point. Et… C’est tout.

L’interface est donc très simple d’utilisation, mais a mis fin à toute possibilité de la personnaliser un tant soit peu. Ainsi, les différentes lignes ne pourront pas être déplacées, vous ne pourrez pas en créer non plus pour par exemple créer une catégorie dédiée à vos jeux. De même, si la ligne d’applications partenaires peut servir, imaginez que vous utilisez plus régulièrement Pluto ou YouTube qu’Apple TV : il faudra descendre pour la retrouver parmi la liste des applications téléchargées. Pour peu qu’il y en ait un nombre important, cela peut prendre du temps, d’autant plus qu’il est impossible de les déplacer dans la liste.

Si l’usage de votre player se résume à Oqee ou si vous utilisez seulement Netflix ou une des applis partenaires de Free, ce changement ne vous impactera pas. Cependant, il aurait été appréciable de laisser le choix de la personnalisation de son interface, comme c’est le cas par exemple sur le player Devialet.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox