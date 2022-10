Freebox- Espace Abonné : de nouvelles améliorations sur iOS pour l’application officielle de Free

Gérer son abonnement internet en toute simplicité sur son smartphone, c’est possible de puis fin septembre avec l’application Freebox – Espace Abonné. Après une mise à jour sur Android il y a quelques jours, c’est au tour des utilisateurs sur iOS de recevoir une nouvelle version (1.0.7)

Celle-ci apporte diverses évolutions comme l’amélioration de fonctionnalité de changement de mot de passe : “vous pouvez désormais voir la force de votre mot de passe”, informent les développeurs. S’agissant du changement d’IBAN, une liste des pays autorisés fait son apparition. Enfin, le bug sur l’ouverture de conversation dans Free Proxi a été corrigé.

Avec Freebox – Espace Abonné, Les abonnés Freebox peuvent gérer à tout moment leurs factures depuis leur smartphone, mais aussi vérifier et modifier leurs informations personnelles, ou encore d’accéder au suivi de vos commandes, de mettre à jour des coordonnées bancaires ou encore d’accéder à l’assistance et Free Proxi. Pour en savoir plus, découvrez notre test.