Petit lifting pour la carte d’éligibilité à la fibre et à l’ADSL de Free

Free améliore le visuel de sa carte d’éligibilité à un Freebox en ADSL et Fibre.

Pour savoir si la fibre Free arrive bientôt chez vous, direction la carte officielle de l’opérateur. Depuis mars 2021, met jour ses données quotidiennement pour les abonnés ou prospects désireux d’être informé de l’arrivée du FTTH dans leur commune.

Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de saisir son adresse postale, pour connaître l’avancement du déploiement FTTH dans votre zone d’habitation et votre domicile.

La nouvelle carte d’éligibilité fixe de Free

Si la fibre de Free n’est pas encore à votre porte, il vous sera alors proposé de suivre l’avancement des travaux, en saisissant vos coordonnées. Depuis peu, l’opérateur a revu le visuel de sa carte. Un nouveau bandeau latéral stylisé fait son apparition sur la gauche.

De quoi saisir une adresse et avoir accès aux légendes associées pour la fibre, l’ADSL et la 4G Box. A l’heure il compte plus de 30 millions de prises éligibles à la fibre, l’opérateur propose, lorsque un projet fibre est identifié à une adresse et la planification du raccordement en cours, de choisir une Freebox en précommande.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox