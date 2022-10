Freebox- Espace Abonné, la nouvelle application de Free se met à jour sur Android

Un bug gênant corrigé et de meilleures performances sur les smartphones Android.

Lancée fin septembre, la nouvelle application permettant aux abonnés Freebox d’accéder à leur espace abonnés en mobilité se dote d’une nouvelle mise à jour sur Android. Déployée progressivement depuis le 19 octobre.

Cette nouvelle version de “Freebox – Espace” Abonné apporte des améliorations dans les performances globales de l’application. “Un problème empêchant certains utilisateurs d’accéder à leurs informations Wi-Fi”, a également été corrigé, indiquent les développeurs.

Cette application a rejoint récemment l’armada d’outils disponibles sur le Play Store et l’App Store pour gérer son offre Freebox et regroupe la majorité des fonctionnalités disponible sur son espace abonné Freebox. Vous pouvez retrouver notre test complet et notre avis sur cette nouvelle solution optimisée pour le mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox