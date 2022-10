Clap de fin précoce pour la plateforme BrutX, disponible sur les Freebox et Livebox

C’est déjà la fin de l’aventure pour le service de SVOD BrutX, le média en ligne Brut y mettra fin d’ici la fin de l’année. Les documentaires de la plateforme seront intégrés à une nouvelle application mobile comprenant les offres de la marque.

Un an et demi à peine après son lancement, le service de SVOD BrutxXdu très populaire média en ligne Brut, va déjà disparaître faute d’avoir réussi à trouver son public. Le clap de fin est prévu d’ici la fin de l’année, a révélé la semaine dernière Télérama.

Disponible sur les Freebox et Livebox, Apple TV, Android TV, ordinateurs, mobiles et tablettes ou encore sur Prime Video, cette plateforme proposée à 4,99€/mois ou 24€ par an actuellement, avait pourtant des armes pour séduire les millions d’abonnés tant espérés.

Du contenu original exclusif et engagé, une sélection de courts-métrages et de documentaires dont une partie inédite en exclusivité ainsi que des productions originales (reportages, magazines, documentaires). Son originalité prenait essence dans une écriture décomplexée et la mise en exergue de thèmes encore peu traités dans les grands médias. Sans oublier le coup de projecteur sur ceux quoi font bouger les lignes à travers le monde.

De BrutX restera les documentaires, lesquels seront accessibles dans une nouvelle application mobile du média en ligne, laquelle compilera tous ses services comme Brut.Live et Brut.shop.

Selon Renaud Le Van Kim, co-fondateur de “Brut”, “les séries ont coûté très cher et la plateforme a été mauvaise sur le cinéma, mais elle a été exceptionnelle sur les docs“. Selon Télérama, seulement 80 000 utilisateurs auraient souscrit un abonnement au service de SVOD.

