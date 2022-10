Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : de nouvelles promos et des chaînes ciné offertes sur Molotov

Disponible sur de nombreux supports comme la Freebox Pop, mini 4K et les Bbox, Molotov propose plusieurs offres à prix réduit. Lionsgate+, Shadowz ou encore les chaînes Ciné+.

Plusieurs bons plans pour les fêtes de la Toussaint sur Molotov. On commence avec l’option Ciné+ de Canal+ comprenant les six chaînes Ciné+ Premier, Frisson, Emotion, Famiz, Club, et Classic offerte pendant 1 mois, et ce pour toute souscription à l’offre directement sur Molotov.

A l’issue des 30 jours, l’abonnement, sans engagement, passera à 9,99€/mois. Annulable à tout moment, cette offre inclut également l’enregistrement dans le cloud et la lecture hors connexion.

Le service de SVOD Lionsgate+ offert pendant 1 mois

Si vous voyez à première vue nouveau service de SVOD proposé sur la plateforme de TV par internet, tout est normal. La chaîne de télévision américaine Starz a changé le nom de son service de SVOD Starzplay pour devenir Lionsgate+ dans de nombreux pays Le catalogue pour sa part ne change pas vraiment : le service reste orienté vers des séries originales et des blockbuster hollywoodien. Habituellement proposé avec une période d’essai de 7 ou 14 jours, cette fois c’est un mois d’abonnement qui est offert avant de basculer sur le tarif habituel de 4.99€/mois. Le service est d’ores et déjà inclus dans Canal+ Séries. L’offre est disponible jusqu’au 31 octobre.

Shadowz à 0,99€/mois pendant 3 mois à l’occasion d’Halloween

Quo de mieux que Shadowz, service de “screaming”, dédié au cinéma de genre et d’horreur pour vous faire frissonner pendant Halloween ? Initialement proposée à 4.99€/mois, la plateforme est affichée à 0,99€/mois pendant 3 mois sur Molotov. Vous y trouverez tout autant des classiques de l’angoisse que des pépites plutôt inconnues, en passant par certaines exclusivités et même des courts-métrages. Gore, Polar, Thriller ou fantastique, il y en a pour tous les goûts.

Pour rappel, Molotov est disponible gratuitement, sur iOS, Android, Smart TV, ordinateurs, Apple TV, Android TV Freebox Pop, mini 4K, Bbox, Shield), Fire Stick, clé chromecast et même en réalité virtuelle avec le casque Oculus. A noter que son offre “Molotov Extra” comprenant plus de 80 chaînes bénéficie d’un mois d’essai (puis 5,99€/mois).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox