Antennes : “Free bloque la discussion, nous bloquons les travaux”

Dans l’Eure, un collectif empêche Free de commencer les travaux d’installation d’un pylône malgré un feu vert obtenu en 2019.

A Fontaine-Heudebourg dans l’Eure, un collectif d’habitants s’oppose à l’installation d’une antenne de 46 mètres de Free Mobile, et compte bien mettre des bâtons dans les roues de l’opérateur. Les arguments mis en avant sont souvent les mêmes, pollution visuelle, proximité des habitations, et impact des ondes.

Dans l’attente d’une négociation avec l’ex-trublion, des riverains empêche la bonne tenue de l’installation. “Free bloque la discussion, nous bloquons les travaux” a lancé le porte-parole du collectif dans un reportage de France 3 Régions. Et de préciser “ne pas être contre le déploiement des antennes en général, à partir du moment que cela se fait d’une manière rationnelle dans le respect de la population et de la santé de tous”. Depuis une semaine, le collectif fait ainsi front en forçant les camions de béton à faire demi-tour. En 2019, la communauté de commune a rendu un avis favorable à Free, lequel ne semble pas aujourd’hui ouvert à une nouvelle négociation. Le maire a tenté de proposer un terrain plus éloigné, en vain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox