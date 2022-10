Free Mobile se met à la page, qui sera séduit par les nouveaux forfaits Bouygues Telecom ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Les offres avec engagement de Bouygues Telecom laissent les Freenautes de marbre

Exit les offres “Sensation” pour des propositions portant le nom de l’opérateur, avec du choix en 5G comme en 4G et quelques changements en terme de capacité de data. Les offres B&You quant à elles restent d’actualité pour ceux désirant des forfaits sans engagement. Si de nouveautés viennent agrémenter ces nouveaux forfaits, comme l’intégration d’une option dédiée à la sécurité, les premiers retours des Freenautes étaient pour le moins tièdes.

Les annonces de Free Mobile vous laissent-elles insatisfaits ?

En mai dernier, l’opérateur invitait les abonnés à patienter pour que la VoLTE et VoWiFi, réservées aux abonnés au forfait 210Go de l’opérateur, soient intégrées à l’avenir dans ses offres Série Free mais aussi dans ses forfaits Veepee.Interpellé une nouvelle sur la question lors de convention Free fin septembre, l’opérateur a fait savoir que “ça arrive”. Les offres intermédiaires de l’ex-trublion profiteront donc prochainement de ces deux technologies. Si certains sont enthousiastes, d’autres attendent plus et certains considèrent même cela normal.

Amazon la joue fair play et est salué par les utilisateurs

Le géant du e-commerce prévient ses abonnés mensuels au pass Ligue 1 permettant d’accéder à 80% des matchs de chaque journée du championnat que le prélèvement de leur compte bancaire sera suspendu pendant la Coupe du monde de football. Une bonne nouvelle qui fait sens lorsque l’on sait qu’aucun match ne sera diffusé pour les abonnés durant cette période. La formule Prime est régulièrement saluée pour son rapport qualité-prix, même si certains pointent du doit que des offres plus “individuelles” peuvent être préférables.

Netflix veut limiter le partage de compte, justice ou retour au piratage ?

Le leader de la SVoD permet désormais de transférer un profil existant vers un nouveau compte. Une manière d’inciter à disposer de son propre abonnement.Dans le détail, cette nouvelle fonctionnalité permet aux abonnés de conserver les recommandations personnalisées, l’historique de consultation, Ma liste, les jeux sauvegardés et d’autres paramètres) lorsqu’ils démarrent leur propre abonnement. Une manière de lutter contre le partage de compte qui empêche Netflix de recruter davantage d’abonnés. Pour certains, cette volonté d’empêcher de faire des économies en limitant le partage d’accès à Netflix est une bonne raison de retourner au piratage, d’autres jugent que Netflix n’a pas vraiment tort de limiter certains abus.

Canal+ l’emporte, autant aller au bout face à TF1 !

A l’heure où le conflit persiste entre TF1 et Canal+, près de 2 millions d’abonnés de TNT Sat en zone blanche sont privés des chaînes gratuites de la TNT de la filiale de Bouygues. Mais selon les constatations de Satellifax, les flux sont aujourd’hui accessibles via “le même satellite Astra, en HD et en clair, sur un transpondeur Globecast”. Alors que certains regrettent la perte des chaînes du groupe Bouygues, d’autres aimeraient que Canal+ pousse plus loin en oubliant complètement TF1 et ses soeurs. Assez improbable tout de même.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox