Les abonnés TNT Sat de Canal+ peuvent à nouveau accéder aux chaînes de TF1 grâce à une astuce

Les chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI sont accessibles sur le satellite Astra.

A l’heure où le conflit persiste entre TF1 et Canal+, près de 2 millions d’abonnés de TNT Sat en zone blanche sont privés des chaînes gratuites de la TNT de la filiale de Bouygues. Mais selon les constatations de Satellifax, les flux sont aujourd’hui accessibles via “le même satellite Astra, en HD et en clair, sur un transpondeur Globecast”.

Les abonnés disposant d’un récepteur satellite de TNT Sat de lancer une nouvelle mémorisation de chaînes, cependant celles-ci n’apparaîtront pas dans le plan de numérotation habituel, puisque Canal+ ne reprend toujours pas les chaînes dans son offre.

Il y a un mois et demi , Canal+ a stoppé la diffusion des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI ainsi que MYTF1 via Canal+, TNTSAT (anciennement CanalSat) ou myCanal, de quoi impacter 5,4 millions d’abonnés. Au coeur

Fin septembre, TF1 a perdu une première manche devant la justice. Le tribunal de commerce de Paris a tranché en faveur de Canal+ ne l’obligeant pas rétablir le signal. Afin de continuer de regarder ses chaînes gratuites, TF1 a dévoilé récemment les diverses solutions possibles. Il peut aujourd’hui en ajouter une nouvelle.

Si Canal+ juge délirantes les exigences commerciales de la filiale de Bouygues dans le cadre du renouvellement de leur contrat de distribution, TF1 dénonce une prise en otage des téléspectateurs. Les deux groupes se sont mutuellement attaqué en justice.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox