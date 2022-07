France 2 va bientôt accueillir à nouveau Thierry Beccaro

Thierry Beccaro revient sur France 2 dans le rôle principal d’une fiction adaptée de son livre.

France 2 annonce dans un communiqué le début du tournage d’un unitaire baptisé “Je suis né à 17 ans“. Il s’agit de l’adaptation du récit autobiographique du même nom écrit par Thierry Beccaro avec l’aide de Jean-Philippe Zappa, paru en 2019. L’ex-présentateur de “Motus” et de “Télématin“, reviendra sur la chaîne pour jouer son propre rôle, celui d’un ex-enfant battu.

Dans le métrage, Thierry Beccaro apprendra la mort de son père avec lequel il a rompu toute relation. L’occasion pour lui de “mettre de l’ordre dans sa mémoire et dans ses sentiments“, résume le communiqué de France 2. Il tentera d’apprivoiser son passé avec l’aide de son psy et ses proches : sa mère, sa sœur, sa compagne et ses enfants, avec qui il a toujours su être un père tendre. Le père de Thierry Beccaro sera interprété par Moïse Santamaria, mais le cast accueillera également Elsa Lunghini, Jules Morlon, Pierre Azarello et Anne Loiret. Rare sur le petit écran, Thierry Beccaro s’est concentré ces dernières années sur sa carrière au théâtre.

Source : Pure Médias