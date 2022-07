Cyril Hanouna sera suivi par les caméras de Canal+ pour partager sa passion

Cyril Hanouna a avoué avoir une passion pour le padel et qu’il va participer à des tournois filmés par les caméras du groupe Canal+.

Cyril Hanouna est, depuis trois ans, un passionné de padel, un sport de raquette semblable au tennis qui se joue sur un court plus petit. Ce week-end, l’animateur de “Touche pas à mon poste” était présent au Greenweez Paris Premier Padel Major à Roland-Garros à Paris. Un tournoi du Grand Chelem de padel que Cyril Hanouna a suivi avec attention. Le présentateur de C8 a également participé à un match d’exhibition, dimanche avant la finale. En duo avec le joueur Benjamin Tison, il a battu la paire Arnaud Clément / Sylvain Wiltord.

“C’est ma passion absolue“

“C’est ma passion absolue, je fais plus de padel que de télé ! J’essaie de promouvoir la discipline. Je suis à fond dedans. J’ai envie que tout le monde s’y mette. J’en parle pratiquement tous les soirs à mes téléspectateurs. Le classement au padel est plus drôle qu’au tennis. C’est évolutif, tu sais exactement à combien tu es à l’instant T. Là, je suis 240e“, confie Cyril Hanouna, au “Parisien“. Son objectif pour cet été : enchaîner les tournois afin d’intégrer le top 200 français, voire le top 100 plus tard.

Affirmant s’entraîner quatre fois par semaine, Cyril Hanouna va prochainement partager son expérience et sa passion devant les caméras du groupe Canal+ dans un futur programme dont le format et la chaîne n’ont pas encore été annoncés. “J’ai tellement saoulé les dirigeants de Canal que ce sont eux qui ont eu l’idée. Ils m’ont dit : ‘Tu fais tellement de tournois, pourquoi on ne te suit pas ?‘. Avant même qu’on ait les droits de diffusion, j’en parlais tellement à tout le monde qu’ils étaient chauds. Quand on commence, on ne peut plus s’arrêter. Regardez les joueurs de foot, ils s’y sont tous mis“, conclu l’animateur.

Source : Pure Médias