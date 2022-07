Prime Video, le quatrième et ultime chapitre de “After” a droit à sa bande-annonce

Prime Video dévoile une bande-annonce pour le dernier et quatrième chapitre de “After” qui arrive sur la plateforme en septembre.

Prime Video lève le voile sur la bande-annonce pour le quatrième et ultime chapitre de “After“. Réalisé par Castille Landon, ce chapitre révèle le passé de Tessa et ébranle le couple qu’elle forme avec Hardin. Parallèlement, une vérité choquante sur leur famille respective surgit. Les deux amants ne sont pas si différents l’un de l’autre. Tessa n’est plus la gentille fille qu’elle était lorsqu’elle a rencontré Hardin, lui, n’est plus que le garçon lunatique dont elle est tombée amoureuse. Avec au casting :