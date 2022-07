TUDUM : le grand événement de Netflix revient cette année

Le grand événement dédié aux fans de Netflix, “TUDUM“, revient le 24 septembre prochain.

Après avoir rassemblé l’an dernier plus de 25,7 millions de fans Netflix dans 184 pays, “TUDUM : l’événement mondial dédié aux fans de Netflix“, revient pour sa seconde édition le 24 septembre. Avec cinq célébrations distinctes en 24 heures, les festivités commenceront par la Corée, avant d’arriver en Inde, aux États-Unis et en Europe, et vous permettront de découvrir également un aperçu des titres en provenance d’Amérique latine. Enfin, la journée s’achèvera sur un événement festif autour de nos stars japonaises. Ne manquez pas la prochaine édition de “TUDUM“, où vous seront présentés plus de 100 séries, films et spectacles Netflix au cours d’une folle journée de scoops, d’aperçus, d’images et de bandes-annonces exclusives et inédites du monde entier, sans oublier des invités célèbres, des coulisses, des interviews, et plus encore. Le tout, à suivre directement depuis la chaîne YouTube de Netflix France.