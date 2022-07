Apple TV+ dévoile sa nouvelle série, “Surfside Girls”, dans cette bande-annonce

Apple TV+ dévoile sa nouvelle série, “Surfside Girls” et publie une bande-annonce.

Apple TV+ lève le voile sur la bande-annonce de “Surfside Girls“, sa toute nouvelle série originale qui arrive le 19 août. Réalisée par May Chan, la série, inspirée du roman du même nom de Kim Dwinell, raconte l’histoire de deux meilleures amies passionnées de surf, Jade et Sam. Elles vont un jour rencontré le fantôme du pirate, Rémi. Les filles décident de l’aider afin de briser la malédiction dont il est victime ainsi que son trésor. Avec Miya Cech dans le rôle de Jade et YaYa Gosselin dans celui de Sam.