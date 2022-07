Accrochage entre Manuel Bompard et Jean-Michel Aphatie en directe d’LCI

Manuel Bompard était en duplex ce jeudi soir sur la chaîne d’information, LCI.

Ce jeudi soir, Manuel Bompard, député de la France insoumise, était en duplex sur LCI dans “Ruth Elkrief 2022“. Il était interrogé sur l’ouverture d’une enquête pour harcèlement et agression sexuels visant son collègue à l’Assemblée nationale, Eric Coquerel. L’invité a tenu à souligner que le cas d’Eric Coquerel n’était pas comparable à celui de l’ancien ministre Damien Abad qui, fin juin, était accusé de tentative de viol. Jean-Michel Aphatie, depuis le plateau, a rappelé la gravité des déclarations contre Eric Coquerel : “Personne ne dit que c’est la même chose. Mais je vous renvoie vers un écrit récent de Caroline de Haas, que vous connaissez, qui est une féministe engagée. Elle dit que la drague lourde, ça n’existe pas, et que le harcèlement sexuel, dont est accusé Eric Coquerel, est grave et doit être sanctionné“. “Et à réduire, comme vous faites, ce que l’on reproche à Eric Coquerel, à de la drague lourde, vous niez la violence des femmes“, a ajouté l’ex-directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon.

“Jean-Michel Aphatie, depuis le début de la situation, vous avez multiplié les prises de position qui mettaient exactement sur le même plan, les faits qui étaient reprochés à Eric Coquerel et les faits reprochés à Damien Abad. Je vous reproche de le faire. Vous dites ce qui vous arrange“, a rétorqué Manuel Bompard. “Non, je ne dis pas ce qui m’arrange. Chacun pourra consulter les archives de vos dernières déclarations sur le sujet“, a enchaîné Manuel Bompard.

“Ce n’est pas la première fois que vous dites n’importe quoi“

L’invité, agacé, a poursuivi sa réponse à Jean-Michel Aphatie : “Je n’ai jamais dit que les faits d’agression sexuelle n’étaient pas graves. Ce n’est pas la première fois que vous dites n’importe quoi ! Tout à l’heure, vous avez dit que l’amendement qui a été voté à l’Assemblée nationale était un amendement du Rassemblement national. C’est précisément faux puisque nous avons voté contre l’article 2. Donc, c’était un amendement proposé par personne“. Le journaliste a indiqué que les oppositions RN et Nupes avaient applaudi lors du vote d’un amendement qui modifiait l’âge du passe sanitaire. “Monsieur Aphatie, vous avez dit précisément tout à l’heure que nous avons voté un amendement du Rassemblement national. C’est totalement faux. Vous avez dit une bêtise et je vous corrige“, a terminé Manuel Bompard.

Source : Pure Médias