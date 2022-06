Découvrez ce que réserve Disney+ en juillet

Comme chaque mois, Disney+ dévoile la liste des programmes à venir sur la plateforme le mois qui arrive. Voici ce qu’il ne faut pas manquer en juillet sur la plateforme.

Le vendredi 1er juillet

Marvel Studios Rassemblement : Doctor Strange in the Multivers of Madness.

Synopsis : série de making-off des films et séries des studios Marvel.



La Princesse : par Ben Lustig et Jake Thornton avec Joey King, Dominic Cooper et Olga Kurylenko.

Synopsis : Lorsqu’une jolie princesse au caractère bien trempé refuse d’épouser le cruel sociopathe auquel elle est fiancée, son père, fou de rage, la fait enlever et enfermer dans une tour isolée du château. Face à un prétendant vindicatif et méprisé qui n’a de cesse de chercher à usurper le trône paternel, elle va devoir trouver des solutions radicales pour non seulement protéger sa famille et elle-même, mais aussi sauver tout le royaume…



A Cure for Life : par Gore Verbinski et Justin Haythe avec Dane DeHaan, Jason Isaacs et Mia Goth.

Synopsis : Lockhart, jeune cadre ambitieux, est lancé sur la trace de son patron disparu dans un mystérieux centre de bien-être en Suisse.Pris au piège de l’Institut et de son énigmatique corps médical, il découvre peu à peu la sinistre nature des soins proposés aux patients. Alors qu’on lui diagnostique le même mal qui habite l’ensemble des pensionnaires, Lockhart n’a plus d’autres choix que de se soumettre à l’étrange traitement délivré par le centre… la Cure. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Le mercredi 6 juillet



Captive Audience : par Jessica Dimmock.

Synopsis : Série documentaire qui explore la façon dont sont racontées d’authentiques histoires criminelles à travers 50 ans de la vie de la famille Steyner et de ses deux fils, l’un salué comme un héros, l’autre considéré comme un criminel. Elle aborde aussi la façon dont la réalité peut devenir fiction et dont la fiction peut s’emparer de la réalité, que ce soit à la télévision, dans le système judiciaire ou même dans nos esprits.



Pistol : par Craig Pearce avec Toby Wallace, Sydney Chandler et Christian Lees.

Synopsis : L’histoire d’une insurrection musicale, celle des Sex Pistols, telle que l’a vécue Steve Jones, le guitariste et membre fondateur du groupe. Ses souvenirs hilarants, émouvants et parfois déchirants nous font revivre, dans un récit kaléidoscopique, trois des années les plus extraordinaires, les plus chaotiques et les plus obscènes de toute l’histoire de la musique, ou comment un groupe de jeunes prolétaires boutonneux, turbulents et « sans avenir » a fait trembler l’ordre établi, failli renverser le gouvernement, et révolutionné la musique et la culture populaire.