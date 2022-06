Disney annonce les nouveautés et exclusivités pour les mois à venir sur Disney+

Disney+ annonce plusieurs nouveautés et exclusivités qui arriveront sur la plateforme dans les mois à venir.

Disney dévoile une liste de programmes pour les mois à venir sur Disney+. Retrouvez, dans le monde de STAR et NATIONAL GEOGRAPIC, des programmes originaux, films, séries et documentaire pour compléter le catalogue de la plateforme.

Productions FX

Welcome to Wrexham : série documentaire sur l’espoir que fait naître, chez les habitants d’une ville ouvrière de Galles du Nord, la reprise du club de foot local par deux stars hollywoodiennes, Rob McElhenney et Ryan Reynolds.

The Old Man : série adaptée du best-seller de Thomas Perry. Elle raconte l’histoire de Dan Chase (Jeff Bridges), un ex-agent de la CIA en fuite depuis plusieurs dizaines d’années. Lorsqu’un assassin tente de l’éliminer, le vieil homme est contraint d’assumer son passé pour assurer son avenir. John Lithgow, Amy Brenneman et Alia Shawkat sont également au générique.

Fleishman is in Trouble : de Jonathan Dayton et Valerie Faris (Little Miss Sunshine, Battle of the Sexes) avec Jesse Eisenberg et Claire Danes, adaptée par Taffy Brodesser-Akner de son propre best-seller.

The Patient : thriller psychologique sur un thérapeute (Steve Carell) prisonnier d’un patient qui est aussi un tueur en série (Domhnall Gleeson).

Little Demon : série d’animation pour adultes dans laquelle Laura tente en vain de vivre une existence ordinaire avec sa fille, Antéchrist, née après être tombée enceinte de Satan. Avec les voix de Danny DeVito et Aubrey Plaza dans la version originale.

American Horror Stories : retrouvez la seconde saison du spin-off d'”American Horror Story” centré sur des épisodes indépendants ayant pour thème un univers horrifique qui fait référence à de nombreux faits divers comme des légendes urbaines et des histoires paranormales.

Reservation Dogs : la seconde saison de la série télévisée américaine créée par Sterlin Harjo et Taika Waititi pour FX Productions, lancée sur Hulu le 9 août 2021.

Productions Disney Branded Television

Mike : minisérie conçue et écrite par Steven Rogers et l’équipe de “Moi, Tonya“. Produite par 20th Television, elle retrace le parcours chaotique et controversé du célèbre boxeur Mike Tyson incarné par Trevante Rhodes.

Maggie : comédie romantique avec Rebecca Rittenhouse, raconte comment une jeune femme tente d’assumer tant bien que mal son don pour la voyance. Elle peut lire dans l’avenir de ses amis, de ses parents, de ses clients et d’inconnus croisés dans la rue, mais quand elle commence à entrevoir son propre destin, sa vie amoureuse devient soudainement plus compliquée !

Welcome to Chippendales : minisérie en 8 épisodes dans laquelle Kumail Nanjiani incarne Somen “Steve” Banerjee, l’entrepreneur indo-américain qui a lancé les Chippendales. L’acteur en est également le producteur délégué, aux côtés de Robert Siegel (Pam & Tommy).

Solar Opposites : créée par Justin Roiland (Rick et Morty) et Mike McMahan (Rick et Morty, Star Trek : Lower Decks) revient pour une troisième saison.

Productions National Geographic

Limitless : dans cette série documentaire de six parties, Chris Hemsworth (Thor) brave tous les dangers et explore les différentes façons de maintenir le plus longtemps possible le corps humain en bonne santé en effectuant différents défis physiques.

Dance the World with Derek Hough : dans sa nouvelle émission, Derek Hough emmènera les téléspectateurs dans un voyage culturel mondial sur les origines de certains des styles de danse les plus populaires.

Extraordinary Birder with Christian Cooper : l’émission sera composée de six épisodes et mettra en valeur le “monde sauvage, merveilleux et imprévisible des oiseaux“, du point de vue de Christian Cooper.

Farming Is Life with Indy Srinath : beaucoup de gens rêvent de vivre plus en phase avec la nature et de s’y connecter, de comprendre comment cultiver de la nourriture et améliorer le sol sous nos pieds, Indy Srinath vous fera découvrir ce monde merveilleux à la ferme.

Science Fair : The Series : adaptée du documentaire original éponyme, observe quant à lui les hauts et les bas des ados qui participent à des concours scientifiques.

Productions 20th Century Studios et Searchlight Pictures



La Princesse avec Joey King (The Kissing Booth) dans le rôle d’une belle princesse qui se retrouve enfermée dans une tour isolée du château de son propre père après avoir refusé d’épouser le sociopathe auquel elle est fiancée.



Prey de Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), nouvel opus de la saga “Predator” dont l’action se déroule il y a trois siècles sur le territoire des Comanches.

Rosaline de Karen Maine avec Kaitlyn Dever, une adaptation humoristique du “Roméo et Juliette” de William Shakespeare, dont la célèbre histoire d’amour est racontée du point de vue de la cousine de Juliette, Rosaline, qui, dans le film, est aussi l’ex-petite amie de Roméo…

Productions Internationales

Argentine



Santa Evita : ou l’histoire d’Eva Perón après sa mort. Le voyage du corps embaumé d’”Evita” a duré 22 ans et a été tout aussi mouvementé que ses 33 années de vie.

Grande-Bretagne

Wedding Season : série inclassable, mélange de comédie romantique, d’action et de thriller, sur deux personnes que tout sépare, mais qui ne peuvent se passer l’une de l’autre.

Extraordinary : comédie signée des producteurs de la série “Killing Eve“, raconte l’histoire de Jen, une jeune fille qui vit dans un monde où tout le monde à un superpouvoir… sauf elle.

Save Our Squad : docu-série en 6 épisodes dans lequel David Beckham prend son sous aile une équipe de foot amateur en difficulté et fait vivre à de jeunes joueurs, leur entraîneur et leur entourage une aventure humaine extraordinaire.

Culprits : avec Gemma Arterton, Nathan Stewart-Jarrett, Niamh Algar et Eddie Izzard, série à l’humour grinçant sur les conséquences d’un braquage.

Nautilus : avec Shazad Latif et Richard E. Grant, raconte les origines du plus célèbre personnage de Jules Verne, le capitaine Nemo, et de son sous-marin légendaire.

The Ballad of Renegade Nell : série d’aventure signée de la romancière et productrice Sally Wainwright et dont Ben Taylor (Sex Education) sera le réalisateur des deux premiers épisodes. Quand Nell Jackson est accusée de meurtre, sa seule chance de survie est de devenir bandit de grand chemin. Aidée d’un esprit courageux nommé de Billy Blind, elle se rend bientôt compte que le sort ne l’a pas dévoyée par hasard.

The Full Monty : À Sheffield, près de 25 ans après les événements décrits dans le film éponyme, elle racontera comment nos héros s’efforcent de survivre dans une économie en berne dans tous les secteurs, santé, éducation, emploi, etc…, et comment des efforts collectifs aussi absurdes qu’inventifs, mais avant tout profondément humains, permettent parfois de triompher de l’adversité.

Source : Walt Disney Newsroom