M6 signe un accord avec la SACEM pour l’utilisation de son répertoire

M6 et la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique signe un accord relatif à l’utilisation des œuvres du répertoire de la SACEM par les services linéaires et non linéaires du Groupe M6.

Cet accord a pour ambition de pérenniser l’exploitation, du répertoire de la SACEM pour la période 2022-2027 sur les services du Groupe tout en intégrant les nouveaux modes de consommation non linéaire de la télévision et de la création digitale (mobilité, replay, preview et VOCD).

Dans cette démarche s’inscrit la volonté des deux entités à redéfinir et moderniser ensemble les conditions d’utilisation du répertoire de la SACEM par le Groupe M6, et notamment l’exposition des créateurs de la scène française et internationale. Cet accord entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier pour une durée de 5 ans.

Pour rappel, en mars dernier, le groupe M6 avait signé un accord relatif à l’utilisation des œuvres du répertoire de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) pour la période 2022 à 2026.

Qu’est ce que la SACEM ?

La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique est une société de gestion des droits d’auteur française fondée en 1851. Aujourd’hui, la Sacem représente et défend les intérêts de plus de 196 700 membres en France et à l’international. De plus, elle dispose du plus vaste répertoire mondial et s’engage pour la diversité musicale en soutenant de nombreux projets.