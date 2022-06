Stranger Things, la seconde partie de la quatrième saison a droit à sa bande-annonce

Netflix dévoile une bande-annonce pour la seconde partie de la quatrième saison, à retrouver le 1er juillet sur la plateforme.

Après une première partie à succès, la seconde partie de la quatrième saison arrive le 1er juillet et Netflix dévoile des images pour faire patienter. Réalisée par Matt et Ross Duffer, la saison 4 se déroule six mois après la saison 3 où depuis la bataille de Starcourt qui a semé terreur et désolation sur Hawkins soit terminée. Encore titubants, nos amis se trouvent séparés pour la première fois et la vie de lycéen n’arrange rien. C’est à ce moment de vulnérabilité qu’une nouvelle menace surnaturelle apparaît et, avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l’envers. Avec au casting :