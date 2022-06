L’été vient de commencer, voici ce qu’il ne faut pas manquer en juillet sur Prime Vidéo

Chaque mois, Amazon Prime Video enrichit son catalogue avec l’ajout de nouvelles séries et de nouveaux films, voici les nouveautés à découvrir tout au long du mois de juillet.

01 juillet

The Terminal List S1 : série créée par David DiGilio avec Chris Pratt, Constance Wu, Taylor Kitsch.

Synopsis : Au cours d’une mission secrète, l’escouade de Navy SEAL dont faisait parti Reece est décimée. Unique survivant, il rentre chez lui avec des symptômes de stress post-traumatique. Ses souvenirs sont contradictoires et flous sur l’événement et il se sent terriblement coupable. Bientôt, Reece découvre qu’une organisation puissante et obscure est à ses trousses…

Parasite : film de Bong Joon Ho avec Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam.

Synopsis : Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne…

Lady Bird : film de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts.

Synopsis : Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird a perdu son emploi.

Phantom thread : film de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville.

Synopsis : Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent aussi bien les familles royales que les stars de cinéma, les riches héritières ou le gratin de la haute société avec le style inimitable de la maison Woodcock. Les femmes vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu’endurci, lui servant à la fois de muses et de compagnes jusqu’au jour où la jeune et très déterminée Alma ne les supplante toutes pour y prendre une place centrale. Mais cet amour va bouleverser une routine jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près.

Atomic blonde : film de David Leitch avec Charlize Theron, James McAvoy, Eddie Marsan.

Synopsis : L’agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionne du Service de renseignement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage et prête à déployer toutes ses compétences pour rester en vie durant sa mission impossible. Envoyée seule à Berlin dans le but de livrer un dossier de la plus haute importance dans cette ville au climat instable, elle s’associe avec David Percival, le chef de station local, et commence alors un jeu d’espions des plus meurtriers.

La Momie : film d’Alex Kurtzman avec Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis.

Synopsis : Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d’un insondable désert, une princesse de l’ancienne Égypte, dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de rancœurs accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain. Des sables du Moyen Orient aux pavés de Londres en passant par les ténébreux labyrinthes d’antiques tombeaux dérobés, La Momie nous transporte dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de monstres et de divinités, dépoussiérant au passage un mythe vieux comme le monde.

Ça : chapitre 1 : film d’Andy Muschietti avec Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Finn Wolfhard.

Synopsis : À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s’intégrer se sont regroupés au sein du “Club des Ratés”. Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros durs de l’école. Ils ont aussi en commun d’avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu’ils appellent “Ça”…

Split : film de M. Night Shyamalan avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley.

Synopsis : Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs physiques différents pour chacune, à sa psychiatre dévouée, la docteure Fletcher, mais l’une d’elles reste enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes les autres. Poussé à kidnapper trois adolescentes, dont la jeune Casey, aussi déterminée que perspicace, Kevin devient dans son âme et sa chair, le foyer d’une guerre que se livrent ses multiples personnalités, alors que les divisions qui régnaient jusqu’alors dans son subconscient volent en éclats.

RRRrrrr !!! : film d’Alain Chabat avec Maurice Barthélémy, Jean-Paul Rouve, Pierre-François Martin-Laval.

Synopsis : Il y a 37 000 ans, deux tribus voisines vivaient en paix… à un cheveu près. Pendant que la tribu des Cheveux Propres coulait des jours paisibles en gardant pour elle seule le secret de la formule du shampooing, la tribu des Cheveux Sales se lamentait. Son chef décida d’envoyer un espion pour voler la recette. Mais un événement bien plus grave allait bouleverser la vie des Cheveux Propres : pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, un crime venait d’être commis. Comment découvrir son auteur ?

Les Rois Mages : film de Didier Bourdon et Bernard Campan avec Pascal Legitimus, Didier Bourdon, Bernard Campan.

Synopsis : Balthazar, Melchior et Gaspard se sont égarés dans le temps : atteignant l’étable de Jésus, ils sont projetés en 2001. La poursuite de leur mission les conduit à Paris où ils trouvent un enfant place de l’Etoile, qu’ils prennent pour Jésus. Leur quête se déroule dans l’admiration des merveilles de la société occidentale du XXIe siècle.

Cinquante nuances plus sombres : film de James Foley avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote.

Synopsis : C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une seconde chance. Mais une ombre surgit du passé de Christian et plane sur les deux amants, déterminée à détruire un quelconque espoir de vie commune.

Baby Boss : film de Tom McGrath avec Timothé Vom Dorp, Miles Christopher Bakshi, Stefan Godin.

Synopsis : C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète…

Chicken Run : film de Peter Lord et Nick Park avec Mel Gibson, Julia Sawalha, Miranda Richardson.

Synopsis : Chaque jour, Ginger essaie sans succès de s’évader de la basse-cour. Ses espoirs reprennent vie lorsque Rocky atterrit dans la basse-cour. Ginger voit alors en lui le sauveur de toutes les poules. S’il pouvait leur enseigner à voler, elles seraient capables de s’enfuir, car elles n’ont pas le choix: M. Tweedy, le propriétaire de la ferme, a décidé de les passer à la casserole un jour ou l’autre.

04 juillet

La saga Divergente : La saga est constituée de trois films. Les deux premiers films sont adaptés des deux premiers romans, Divergent et Divergente 2, alors que le troisième reprend une partie du troisième et dernier roman, Divergente 3.

14 juillet

New York – Unité Spéciale S14 à 21 : série créée par Dick Wolf avec Mariska Hargitay, Christopher Meloni, Kelli Giddish.

Synopsis : Une unité spéciale de la police de New York enquête sur des crimes à connotations sexuelles en prenant en charge les victimes.

15 juillet

James May : notre homme… S2 : James embarque dans un voyage remarquable à travers le Japon, du nord glacé à la douceur du sud. Il va voir des paysages, rencontrer des locaux, et manger des nouilles dans l’espoir de vraiment comprendre le pays du Soleil Levant.

The united way : l’histoire légendaire de l’une des équipes sportives les plus emblématiques au monde, Manchester United, de ses débuts les plus modestes à un géant avec plus de 650 millions de supporters dans le monde. Présenté par Eric Cantona et mettant en vedette Charlton, Best, Cantona, Beckham et Ronaldo, ainsi que des images d’archives époustouflantes et inédites, Centraide célèbre le phénomène mondial d’un club rassembleur pour le peuple, par le peuple.

Justice league : film de Zack Snyder avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot.

Synopsis : Après avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce Wayne, inspiré par l’altruisme de Superman, sollicite l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’une attaque apocalyptique…

Lost City of Z : film de James Gray avec Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland.

Synopsis : Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société géographique royale d’Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion pour l’exploration et découvre des traces de ce qu’il pense être une cité perdue très ancienne. De retour en Angleterre, Fawcett n’a de cesse de penser à cette mystérieuse civilisation, tiraillé entre son amour pour sa famille et sa soif d’exploration et de gloire…

22 juillet

Rien n’est impossible : film de Billy Porter avec Eva Reign, Abubakr Ali, Renée Elise Goldsberry.

Synopsis : Kelsa, une lycéenne transgenre sûre d’elle, découvre que son camarade de lycée, Khal, a le béguin pour elle, il trouve le courage de l’inviter au bal de fin d’année.

24 juillet

Crawl : film d’Alexandre Aja avec Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark.

Synopsis : Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale de Floride, Hayley ignore les ordres d’évacuation pour partir à la recherche de son père porté disparu. Elle le retrouve grièvement blessé dans le sous-sol de la maison familiale et réalise qu’ils sont tous les deux menacés par une inondation progressant à une vitesse inquiétante. Alors que s’enclenche une course contre la montre pour fuir l’ouragan en marche, Haley et son père comprennent que l’inondation est loin d’être la plus terrifiante des menaces qui les attend…

29 juillet

Paper Girl S1 : série fantastique avec Sofia Rosinsky, Camryn Jones, Riley Lai Nelet.

Synopsis : 1988. Erin, MacKenzie, KJ et Tiffany sont quatre adolescentes. Elles distribuent des journaux afin d’avoir de l’argent de poche. Au cours de leur tournée, elles se retrouvent plongées dans une guerre entre factions. Elles voyagent alors dans le temps et découvrir ce que l’avenir leur réserve.

Memory : film de Martin Campbell avec Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci.

Synopsis : Un tueur à gages et un policier vont tout faire pour arrêter un cercle de prostitution enfantine.

31 juillet