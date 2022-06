Une interview de BFMTV s’interrompt en raison d’un passage sous un tunnel

Ce mardi 21 juin, Eglantine Despres, la journaliste, a interrogé le nouveau député de la France insoumise, Louis Boyard, dans un véhicule.

Ce mardi, dans “Première édition” sur BFMTV, la journaliste Eglantine Despres a organisé une interview avec le nouveau député de la France insoumise, Louis Boyard, dans son taxi. Le député se rendait à son interview dans “Télématin” sur France 2. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Alors que le véhicule entrait dans un tunnel et qu’un écran noir se présentait aux spectateurs, Louis Boyard a continué de parler. “Je me suis permis la première grasse mâtinée des cinq prochaines années hier. Je vais avoir des rendez-vous, avant de constituer mes équipes. Je vais faire des plateaux télés et suivre l’actualité. On va commencer à travailler“, s’exprime le député. Eglantine a poursuivi, toujours dans le noir, “Alors, j’ai regardé l’âge moyen à l’Assemblée nationale. C’est 49 ans. Vous appréhendez vos premiers pas au palais Bourbon ?“.

Plus d’image, plus de son.

L’image est devenue noir et plus aucun son ne provenait. En raison de la perte de signal, Christophe Delay et Adeline François ont été contraint de reprendre l’antenne. “On n’a pas de bol ! Ça va revenir, mais on n’a pas de chance. Ils passent sous un tunnel ! ‘Je suis sous un tunnel’. Pour une fois, ça marche vraiment“, a lancé la présentatrice avec ironie. “Le député Boyard a un rendez-vous. On passe sous un tunnel, forcément le faisceau s’arrête… Ah ! On a retrouvé Eglantine !“, a continué Christophe Delay. “Est-ce que vous m’entendez ?“, a répété la journaliste en sortant du tunnel, avant de reprendre son interview.

Source : Pure Médias