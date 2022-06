“C politique”, Karim Rissouli quitte l’émission de France 5

Karim Rissouli quitte l’émission de France 5, “C politique“, qu’il présentait depuis 2016.

Selon “Pure Médias“, le journaliste, Karim Rissouli, va quitter la présentation de “C politique”, émission dont il présentait chaque dimanche depuis 2016 à partir de 19 h sur France 5, en fin de saison. Le nom de son successeur pour “C politique” n’est pas encore communiqué. “C politique” aura une nouvelle dynamique la saison prochaine, avec notamment de nouveaux visages autour de la table. Co-produite par France Télévisions et Together Media, “C politique” s’est imposé en six saisons comme une émission phare France 5.

Depuis septembre, le programme réunit en moyenne, chaque semaine, près de 800.000 fidèles, soit 4,9% du public. À 20 h, “C politique, la suite“, rapporte près de 510.000 téléspectateurs, et 2,3% des individus de quatre ans et plus. Karim Rissouli va se concentrer, la saison prochaine, sur son autre émission, “C ce soir, le débat“, un rendez-vous quotidien en deuxième partie de soirée depuis janvier 2021 sur France 5. L’émission enregistre une moyenne de 300.000 fans chaque soir, soit 2,5% du public.