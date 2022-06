Rachida Dati accrochée par Anne-Claire Coudray en direct sur TF1

Rachida Dati et Anne-Claire Coudray ont eu un différend en direct sur TF1.

Ce dimanche 19 juin, alors que les premiers résultats du deuxième tour des élections législatives venaient d’être dévoilé, Rachida Dati et Anne-Claire Coudray ont eu une altercation sur le plateau de TF1. L’ancienne Ministre de la Justice de France s’en est prise à la journaliste, au sujet d’une réponse sur le “groupe majeur d’opposition”. La question du débat portait sur le “premier groupe d’opposition” face à “Ensemble !“, parti d’Emmanuel Macron. Rachida Dati soutenait que la NUPES, identifié comme premier groupe d’opposition, n’était pas suffisamment uni pour être considéré comme “groupe”.

Elle assurait que le Rassemblement National était bel et bien celui qui pèserait le plus en termes d’opposition. Une réflexion que n’approuvait pas Anne-Claire Coudray. “Si la NUPES reste unie, c’est bien la NUPES qui sera le premier groupe d’opposition”, a accentué la journaliste. Mais Rachida Dati a pris de haut la journaliste en lui expliquant qu’elle sous-estimait l’aspect “composite” du groupe porté par Jean-Luc Mélenchon. “Non mais, madame Coudray, vous avez l’impression que…”, a-t-elle commencé, Anne-Claire Coudray a immédiatement rétorqué : “Non, non, je n’ai pas l’impression… qu’il ne se passe rien sur ce plateau !”, d’un ton moqueur. Cela a suffi pour freiner Rachida Dati pendant un court instant.

Source : Voici